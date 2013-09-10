سياسى جزائرى: بوتفليقة يستجيب للعلاج وسندعمه لو ترشح للرئاسة مجددا

قال أمين عام حزب "جبهة التحرير الوطنى" الجزائرى عمار سعدنى، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة "يتعافى تدريجيا" بعد إصابته بجلطة فى الدماغ أبعدته عن شئون التسيير عدة شهور.

وقال سعدنى، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن الحزب سيدعم بوتفليقة لو ترشح لولاية رابعة، رافضا إعطاء مصداقية لدعوة المعارضة إعلان حالة شغور منصب الرئيس بسبب "عجزه البدنى".

وذكر أن الرئيس "يستجيب للعلاج بصفة إيجابية ولو لم يكن كذلك لما فضل استكمال فترة النقاهة فى بلاده ولكان بقى فى الخارج"، فى إشارة إلى تنقل بوتفليقة إلى فرنسا للعلاج نهاية أبريل الماضى حيث بقى يعالج إلى منتصف يوليو الماضى.

وبخصوص احتمال ترشح بوتفليقة لولاية جديدة بمناسبة انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى أبريل المقبل، قال سعدنى "قضية استمراره فى الحكم تتوقف على ما هو موجود فى ملفه الطبى أما نحن فى الحزب فعملنا سيستمر إلى غاية أبريل 2014".

وذكر سعدانى أن الرئاسة والجيش "مرتاحان" بعد اختياره قائدا جديدا للحزب "لأن خلخلة جبهة التحرير لا يمكن أن تكون فى صالح مؤسسات الدولة".

ومعروف فى الجزائر أن كل رؤساء الجزائر وغالبية كبار المسئولين ينحدرون من هذا الحزب الذى يوصف بـ"العتيد".

وقال سعدانى إن بوتفليقة "له الفضل فى استعادة السلم وهو الأقدر على الحفاظ عليه"، مشيرا إلى أن فترة رئاسته البلاد (14 عاما) "تميزت بالوفرة المالية ما ساعدنا على حل كثير من المشكلات والأزمات".