قوات إسرائيلية تدمر عشرات المنازل بالخليل وتعتقل 13 شابا فلسطينيا

دمرت قوات إسرائيلية العشرات من منازل الفلسطينيين اليوم الثلاثاء فى مخيم "العروب" شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية خلال عملية مداهمات اعتقلت خلالها 13 شابا.

ونقلت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية المستقلة عن مصادر فلسطينية قولها، إن "قوة من جنود الاحتلال داهمت المخيم وشرعت فى عملية دهم وتفتيش واعتقال داخل المخيم وتم اعتقال 13 شابا تراوحت أعمارهم ما بين(18 و26 عاما).

وحطم جنود القوات الإسرائيلية خلال عمليات المداهمة عدة منازل عرف من بينها: منزل سمير أبو خيران وأحمد أبو سل ومحمد محمود جوابرة.

من جهته، استنكر أحمد أبو خيران منسق اللجان الشعبية لمخيمات الجنوب "استهداف قوات الاحتلال لمخيم العروب فى الآونة الأخيرة".وأضاف أن عمليات الاعتقال التى تستهدف طلبة المدارس والجامعات إضافة إلى الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية على مداخل المخيم وخاصة ما يسمى "حرس الحدود" الذين يفتشون وينكلون بأهالى المخيم وخاصة النساء هى التى تستفز مشاعر الشباب والأهالى فى مخيم العروب.