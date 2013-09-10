أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات إسرائيلية تدمر عشرات المنازل بالخليل وتعتقل 13 شابا فلسطينيا

Google+ Print
قوات إسرائيلية تدمر عشرات المنازل بالخليل وتعتقل 13 شابا فلسطينيا قوات إسرائيلية تدمر عشرات المنازل بالخليل وتعتقل 13 شابا فلسطينيا

دمرت قوات إسرائيلية العشرات من منازل الفلسطينيين اليوم الثلاثاء فى مخيم "العروب" شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية خلال عملية مداهمات اعتقلت خلالها 13 شابا.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية المستقلة عن مصادر فلسطينية قولها، إن "قوة من جنود الاحتلال داهمت المخيم وشرعت فى عملية دهم وتفتيش واعتقال داخل المخيم وتم اعتقال 13 شابا تراوحت أعمارهم ما بين(18 و26 عاما).

وحطم جنود القوات الإسرائيلية خلال عمليات المداهمة عدة منازل عرف من بينها: منزل سمير أبو خيران وأحمد أبو سل ومحمد محمود جوابرة.

من جهته، استنكر أحمد أبو خيران منسق اللجان الشعبية لمخيمات الجنوب "استهداف قوات الاحتلال لمخيم العروب فى الآونة الأخيرة".وأضاف أن عمليات الاعتقال التى تستهدف طلبة المدارس والجامعات إضافة إلى الوجود المستمر للقوات الإسرائيلية على مداخل المخيم وخاصة ما يسمى "حرس الحدود" الذين يفتشون وينكلون بأهالى المخيم وخاصة النساء هى التى تستفز مشاعر الشباب والأهالى فى مخيم العروب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365