ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء

القاهرة: يلتقى الدكتور نبيل فهمى وزير الخارجية بالسيد فاروق لو أوغلو نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى المعارض فى تركيا والسفير التركى السابق فى واشنطن الذى يزور مصر حاليا.

القاهرة: يلتقى أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، موفداً عن الرئيس، بقيادات الحزب العربى للعدل والمساواة ظهر اليوم بمقر الحزب بالزمالك.

القاهرة: يفتتح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى ورشة عمل تحت شعار "ملف مياه النيل ودور الإعلام"، والتى تنظمها وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع مياه النيل.

القاهرة: يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصـــر أول اجتماع له برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لاستعراض خطة العمل المستقبلية لنشاط الاتحاد العام ومنظماته النقابية على المستوى المحلى والخارجى، كما يتم فى الاجتماع تحديد مسئولية أعضاء مجلس الإدارة واختيار مسئولى السكرتاريات المتخصصة والمؤسسات التابعة للاتحاد العام.

القاهرة: تنقل القناة الثانية وقناة النيل للرياضة فى الساعة الرابعة من بعد الظهر "البث الأرضى" من استاد الجونة لمباراة كرة القدم بين منتخب مصر ونظيره الغينى فى المنافسات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2014 والتى ستقام فى البرازيل ويبدأ الاستوديو التحليلى قبل المباراة بساعة مع عرض لمشوار الفريقين بالبطولة.

عمان: تستضيف الأردن، دورة تدريبية لإعداد قيادات نسائية شابة فاعلة فى الحياة السياسية والاجتماعية، التى تنظمها منظمة المرأة العربية ومقرها القاهرة ، وتستمر على مدى 4 أيام.

الخرطوم: يصل إلى الخرطوم وزير الخارجية الاريترى عثمان صالح، فى زيارة رسمية للسودان، يحمل خلالها رسالة خطية من الرئيس الأريترى أسياس أفورقى إلى الرئيس السودانى عمر البشير.