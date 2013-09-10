«السيسى إرادة شعب».. استمارة تطالب «وزير الدفاع» بالترشح للرئاسة

صاحبها: «محدش قالى لأ حتى الآن»

كتب : ماهر أبوعقيل منذ 1 دقيقة

ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية مطلب خرج فى أعقاب 30 يونيو الماضى، ترجمه القائمون على الفكرة فى ورقة استطلاع جماهيرى تحمل صورته لتوقيعها من الشعب، «حملة إرادة شعب» استمارة تدعو لترشيح «السيسى» لمنصب رئيس الجمهورية.. بنفس اسم الحملة المنتشرة منذ أيام فى القاهرة والمحافظات.

«إحنا بنضغط عليه للترشح للرئاسة» ختم بورقة جمع التوقيعات، التى تنص على تفويض المواطنين لوزير الدفاع بالترشح لرئاسة الجمهورية، ويتضمن إقرار التفويض: الاسم.. الرقم القومى.. المحافظة.. والتوقيع، 9 أسئلة يحملها تفويض المواطن للسيسى للترشح، يقول وحيد الجيزاوى، مصمم الاستمارة، إنها الصيغة الثانية والأحدث والمعدة للترويج والانتشار، وفقاً له.

يضيف «الجيزاوى» أن التفاف المصريين حول «السيسى» شجعه على تصميم الاستمارة «طبعت لحد دلوقتى 10 آلاف استمارة والتوقيعات بدأت من أول يوم»، يقولها «مفتش الضرائب» طامعاً فى تكرار واستكمال مشوار «تمرد»، «محدش قالى لأ»، يتحدث ثلاثينى العمر عن قبول الشارع لصنع يده «حتى أصحابى من المتعاطفين مع الإخوان قالوا معاك طالما من أجل مصر»، حسب كلامه، مبرراً دعوته لترشيح «السيسى» فى رئاسة مصر بقوله: «الفترة اللى جاية بتاعة حروب مينفعش فيها غير عسكرى».