أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

«السيسى إرادة شعب».. استمارة تطالب «وزير الدفاع» بالترشح للرئاسة

Google+ Print
«السيسى إرادة شعب».. استمارة تطالب «وزير الدفاع» بالترشح للرئاسة «السيسى إرادة شعب».. استمارة تطالب «وزير الدفاع» بالترشح للرئاسة
صاحبها: «محدش قالى لأ حتى الآن»

كتب : ماهر أبوعقيل منذ 1 دقيقة

ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية مطلب خرج فى أعقاب 30 يونيو الماضى، ترجمه القائمون على الفكرة فى ورقة استطلاع جماهيرى تحمل صورته لتوقيعها من الشعب، «حملة إرادة شعب» استمارة تدعو لترشيح «السيسى» لمنصب رئيس الجمهورية.. بنفس اسم الحملة المنتشرة منذ أيام فى القاهرة والمحافظات.

«إحنا بنضغط عليه للترشح للرئاسة» ختم بورقة جمع التوقيعات، التى تنص على تفويض المواطنين لوزير الدفاع بالترشح لرئاسة الجمهورية، ويتضمن إقرار التفويض: الاسم.. الرقم القومى.. المحافظة.. والتوقيع، 9 أسئلة يحملها تفويض المواطن للسيسى للترشح، يقول وحيد الجيزاوى، مصمم الاستمارة، إنها الصيغة الثانية والأحدث والمعدة للترويج والانتشار، وفقاً له.

يضيف «الجيزاوى» أن التفاف المصريين حول «السيسى» شجعه على تصميم الاستمارة «طبعت لحد دلوقتى 10 آلاف استمارة والتوقيعات بدأت من أول يوم»، يقولها «مفتش الضرائب» طامعاً فى تكرار واستكمال مشوار «تمرد»، «محدش قالى لأ»، يتحدث ثلاثينى العمر عن قبول الشارع لصنع يده «حتى أصحابى من المتعاطفين مع الإخوان قالوا معاك طالما من أجل »، حسب كلامه، مبرراً دعوته لترشيح «السيسى» فى رئاسة مصر بقوله: «الفترة اللى جاية بتاعة حروب مينفعش فيها غير عسكرى».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري

مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري