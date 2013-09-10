انتظام مساعدات الإمارات والكويت والسعودية حمى مصر من شبح الظلام

رغم الأزمة الكبيرة التى تعانيها مصر حاليا من عجز إنتاج الطاقة، إلا أن المساعدات التى أعلنت عنها ثلاث دول عربية هى الإمارات والكويت والسعودية ساعدت مصر على مواجهة شبح الظلام، خاصة مع وجود عجز كبير فى إنتاج الطاقة تسبب فى نقص الإمدادات الواصلة إلى محطات الكهرباء خلال حكم الإخوان، مما كان يدفع بالمسئولين إلى تخفيف الأحمال الكهربائية لمواجهة عجز الوقود، الأمر الذى عجل بانتهاء ولاية حجم الإخوان لمصر.

من جانبه قال مصدر حكومى، إن المساعدات التى قدمتها 3 دول عربية لمصر ساعدت على تخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية أسهمت فى انتظام إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء.

وأعلنت السعودية عن تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة خمسة مليارات دولار، تتضمن مليارى دولار منتجات نفطية وغاز، ومليارى دولار وديعة، بالإضافة إلى مليار دولار نقدا، فيما قدمت الإمارات 3 مليارات دولار، من بينها مليار دولار منحة نفطية، كما قررت الكويت تقديم مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار، من بينها مليار دولار مساعدات نفطية، ومليار دولار منحة، ومليارا دولار وديعة فى البنك المركزى المصرى.

ومن المتوقع أن تسهم المساعدات العربية فى القضاء على أزمة نقص الوقود بالسوق المصرية، كما تسهم فى تقليل الضغوط المالية الكبيرة التى تستورد بها مصر المواد البترولية من الخارج.

كما أن المساعدات العربية قد ساعدت على انتظام ضخ الوقود لمحطات توليد الكهرباء، مما ساعد على القضاء على أزمة انقطاع التيار، بالإضافة إلى تدمير القوات المسلحة لأنفاق الغاز التى كانت تهرب لغزة فى عهد جماعة الإخوان، كان لها دور كبير فى انتظام العمل بالمحطات، واستغلال هذه الكميات فى توليد الطاقة بالمحطات.