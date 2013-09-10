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23 مشرفة في برنامج «تجويد التعلم» بجازان

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23 مشرفة في برنامج «تجويد التعلم» بجازان 23 مشرفة في برنامج «تجويد التعلم» بجازان

 خالد شريفي (جازان)

انطلقت أمس بإدارة التدريب التربوي للبنات بجازان، البرامج التدريبية المركزية لهذا العام، وذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم ومديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث آمال أبو طالب ورئيسة الشؤون التدريبية أفراح رفاعي. ونفذت المشرفة المركزية جمعة خرمي برنامج «تجويد التعليم» استفادت منه 23 مشرفة تربوية كان الهدف منه تزويدهن بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تمكنهن من تحقيق معايير الجودة في المجال التربوي وهو من البرامج التي تنفذها إدارة التدريب التربوي بجازان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومكتب التربية لدول الخليج العربي ويستمر لمدة أسبوع.

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