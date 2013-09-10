بحث استعدادات استقبال الحجاج في منفذ الطوال

عبدالله مشهور (الطوال)

بحث محافظ محافظة الطوال عليوي قيظي العنزي، خلال اجتماعه أمس بمديري الدوائر الحكومية بمحافظة الطوال المعنية بخدمات الحجاج، كافة الاستعدادات اللازمة لخدمة الحجيج، مشددا على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الذي يحرص ويؤكد دوما على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن في منفذ الطوال وحرصه الدائم يدعونا لمضاعفة الجهود.وقد أكد الجميع أن التعاون أساس النجاح ولابد من دعم كافة الجهات كالجوازات والجمارك والقسم الصحي وكذلك مساندة الجهات الأخرى كالتعليم وغيره وقد أكد الجميع تقديم كافة الخدمات للحجاج. وطالب المحافظ الجميع ببذل كافة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن تنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر في بلادنا التي شرفها الله بخدمة ضيوف الرحمن.