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مقتل ست أفراد من عائلة واحدة يشتبه امتهانهم الدعارة جنوب العراق

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مقتل ست أفراد من عائلة واحدة يشتبه امتهانهم الدعارة جنوب العراق مقتل ست أفراد من عائلة واحدة يشتبه امتهانهم الدعارة جنوب العراق

عمد مسلح إلى قتل عائلة من ست أشخاص بينهم أربعة نساء يشتبه امتهانهم الدعارة الأحد فى مدينة البصرة، جنوب العراق، حسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية الاثنين.

وقال ضابط فى شرطة البصرة برتبة عقيد، إن "مسلحا اقتحم منزلا فى حى الأندلس، وأطلق النار على عائلة مكونة من أربعة نساء وشاب ورجل كبير السن، ولاذ بالفرار"، وأضاف أن "القاتل يشتبه أن يكون من أقارب العائلة، ويبدو أنه ارتكب الجريمة بذريعة قيام العائلة بجريمة الدعارة".

ووقعت الجريمة بعيد ظهر الأحد فى المنزل الذى يقع فى حى الأندلس وسط مدينة البصرة (450 كلم جنوب بغداد)، وفقا للمصدر، وأكد مصدر طبى فى دائرة الطب العدلى فى البصرة تلقى جثث الضحايا، مؤكدا أنهم فارقوا الحياة اثر إصابتهم بالرصاص.

ورجح أحد سكان حى الأندلس مفضلا عدم كشف هويته، أن "العائلة كانت تمتهن الدعارة وتستقبل زوارا كثرا وبشكل يومى"، من جانبها، قالت اكتفاء سباهى محمد عضو مجلس محافظة البصرة وعضو لجنة حقوق الإنسان فى المحافظة، "نستنكر هذه الجريمة الشنيعة ونعتقد أنه عندما يصل الأمر إلى القتل، فهذه العائلة مظلومة".

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مصر 365