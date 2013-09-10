مقتل جندى "خطأ" فى جنازة عسكرية ببنغازى

قال الناطق الرسمى باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازى "شرق ليبيا"، عبدالله الزايدى، إن عنصرًا من عناصر اللواء الأول مشاة قتل بالرصاص عن طريق الخطأ أثناء الرماية فى الجنازة العسكرية التى أقيمت، أمس الاثنين، ببنغازى لجنديين قتلا الأحد.

وقُتل جنديان وأصيب ثالث، الأحد، عندما استهدف مجهولون سيارة تابعة للجيش الليبى فى مدينة سرت، وسط ليبيا، لدى عودتها من العاصمة طرابلس فى طريقها إلى مدينة بنغازى بإطلاق وابل من الرصاص عليها، بحسب آمر الشرطة العسكرية فى سرت، جمال الزهاوى.

وفى تصريح لمراسل الأناضول، أوضح الزايدى أن الجنازة العسكرية تشهد إطلاق واحد وعشرين طلقة فى الهواء، وأن إطلاق الرصاص يُفترض أن يتم بالذخيرة الفارغة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن سبب استخدام الذخيرة الحية هو عدم توفر ذخيرة فارغة لدى اللواء.

ومنذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافى عام 2011 تشهد ليبيا تصاعدًا فى أعمال العنف والاغتيالات التى تستهدف ضباطاً فى الجيش والشرطة وقضاة ونشطاء سياسيين وحقوقيين.

وأطاحت ثورة فبراير 2011 الشعبية بنظام القذافى، الذى حكم ليبيا لمدة 41 عاما، قبل أن يلقى حتفه على أيدى الثوار فى أكتوبر من العام نفسه.