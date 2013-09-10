معهد سلاح الصيانة يشارك في «عالمي» مكافحة المخدرات

عبدالكريم الذيابي (الطائف)

شارك معهد سلاح الصيانة في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات وذلك بوضع لوحات توعوية على الطرق العامة وتكليف عدد من منسوبي قسم العلاقات العامة بالمعهد بتوزيع مطويات وكتيبات وأقراص مدمجة (CD) في الطرق الرئيسية على عدد كبير من المواطنين ومنسوبي القوات المسلحة بمنطقة الطائف، وذلك للتوعية بأضرار المخدرات والمسكرات وإيضاح الضرر الذي ينتج عن هذا الداء وكيفية الوقاية منه. وتعد هذه المشاركة ضمن البرامج التوعوية التي يقوم بها معهد سلاح الصيانة بتوجيهات من قائد منطقة الطائف اللواء الركن فارس بن عبدالله العمري وكذلك متابعة مستمرة من قبل العميد الركن خالد بن سعيد الشيبة قائد معهد سلاح الصيانة. وقام بالإشراف على هذه الحملة رئيس رقباء محمد بن عائض الجعيد ضابط العلاقات العامة بالمعهد وتم تنفيذ هذه البرامج من قبل قسم العلاقات العامة بالمعهد.