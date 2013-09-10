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«خالدية »القنفذة يشكو من انقطاع التيار

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«خالدية »القنفذة يشكو من انقطاع التيار «خالدية »القنفذة يشكو من انقطاع التيار

 إبراهيم المتحمي (القنفذة)

اشتكى أهالي مخطط الخالدية بمدينة القنفذة الحي الغربي من الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، وما سببه ذلك لهم من أضرار في المواد الغذائية والأدوات الكهربائية المنزلية من مكيفات وثلاجات.وقال علي ظفير، منذ حوالي شهر تقريبا ونحن نعاني من انقطاعات في التيار الكهربائي وخصوصا وقت المساء أثناء الرطوبة الشديدة والحرارة العالية، والسبب في هذه الانقطاعات يعود إلى الأسلاك المتداخلة والضغط على المحول الوحيد الذي يغذي عددا كبيرا من المنازل في الحي مما عجل بقطع التيار الكهربائي ولا يعود إلا بعد ساعات من الخلل».وأشار كل من صالح مطر ومحمد علي وحسن علوان إلى أن الحرارة مرتفعة هذه الأيام في محافظة القنفذة والرطوبة عالية جدا وفي حال انفصال الكهرباء دقائق يتصبب الإنسان من العرق فما بالك لو بقيت ساعات بالإضافة إلى لسعات البعوض والظلام الدامس.وقال علي الشمراني إنه قبل البارحة، انقطع التيار الكهربائي في حي الخالدية الغربي بشارع الستين خلف محطة مليص من الساعة 11 إلى الواحدة ليلا؛ أي لاكثر من ساعتين، وقد تسببت هذه الانقطاعات المتكررة في فساد الأطعمة والمواد الغذائية وتعطيل الثلاجات والمكيفات، مناشدا شركة كهرباء القنفذة بسرعة إيجاد محول بديل لإنهاء معاناة المواطنين.مصدر بطوارئ القنفذة قال لـ«عكـاظ» إنه تم تعميد المقاول بإضافة محول جديد لتخفيف الأحمال على المحول السابق في حي الخالدية الغربي من أجل إنهاء معاناة هذه الانقطاعات بسبب الرطوبة الزائدة والأحمال على المحول.

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