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عبث الأطفال بـ «ولاعة» يشعل حريقاً في عمارة

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عبث الأطفال بـ «ولاعة» يشعل حريقاً في عمارة عبث الأطفال بـ «ولاعة» يشعل حريقاً في عمارة

 ماجد النفيعي (الطائف)

أخمدت فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف مساء أمس الأول حريقا في عمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار بشارع الغزالي، ومن خلال التحقيق في الحادث تبين أن سبب اشتعال الحريق يعود لعبث أطفال باستخدام الولاعة.وأوضح لـ «عكاظ» الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني العقيد ناصر الشريف أن غرفة عمليات الدفاع المدني بُلغت الساعة 20.16 مساء أمس الأول عن طريق أحد المواطنين يفيد عن حريق في عمارة سكنية بشارع الغزالي، مضيفاً بأنه على الفور تم تحريك فرقتي إطفاء وفرقة إنقاذ وسيارة الكمامات والسلالم.وأفاد العقيد الشريف أنه حين الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في غرفة مساحتها 3×3 في الدور الثالث، مبيناً بأن رجال الدفاع المدني قاموا بإخلاء المنزل وإخماد الحالة وتهوية الموقع، حيث لم يحدث أي إصابات جراء الحريق.وأشار إلى أن سبب الحريق يعود لعبث أطفال، فيما تم تسليم الموقع لصاحبه بعد التأمين والانتهاء من الحالة، مطالبا في الوقت ذاته من الأهالي بمتابعة الأطفال ومراقبتهم وإبعاد عنهم أي وسيلة من الوسائل التي تسبب الاشتعال.

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