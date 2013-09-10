انطلاق ملتقى المراجعة الداخلية والمدن الطبية

عبدالعزيز الربيعي (الطائف)

افتتح مستشار وزير الصحة والمشرف العام على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة سعود مبارك الرفيعة صباح أمس الملتقى الأول للمسؤولين عن أعمال المراجعة الداخلية بوزارة الصحة والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي والذي يستمر على مدار 3 أيام بحضور مدير الشؤون الصحية بالطائف الدكتور معتوق بن محمد العصيمي ومدير المستشفى الدكتور خالد الثمالي ومديري وحدات المراجعة الداخلية بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بمستشفيات الرياض ومكة المكرمة والدمام.وأشار الرفيعة إلى أهمية الملتقى الذي يعزز دور المراجعة الداخلية بالمستشفيات ويغير الصورة النمطية للإدارة التي يشاع عنها بأنها إدارة تتصيد الأخطاء في وقت أن الحقيقة أنها إدارة من أجل تدارك الأخطاء وعدم وقوعها، مبيناً أنه وطوال سنوات لم توقع الإدارة أي عقوبات على موظفين ليس لعدم وجودها بل لأننا نبحث عن وضع الحلول ومنع وقوع الأخطاء، مشيرا إلى أن الوزارة باختيارها هذه المجموعة من أجل إلحاق مكاتب المراقبة بالمدن الطبية والمستشفيات التخصصية بمن سبقهم من الإدارات في هذا المجال، مشيدا بالإمكانات التدريبية المتوافرة بالمستشفى التي سيتم خلالها التركيز على الجوانب التطبيقية التي ستكون داخل المستشفى.وقد بدأت فعاليات الملتقى التي تستمر على مدار 3 أيام بعقد الجلسة الأولى برئاسة الرفيعة التي جاء فيها كلمة الافتتاح ورؤية الوزارة المستقبلية لوحدات المراجعة الداخلية ورسالتها والثانية ترأسها مدير الإدارة العامة لوحدات المراجعة الداخلية بالوزارة الدكتور محمد أبو هبشه.وتتواصل فعاليات الملتقى بعقد الجلسة الثالثة برئاسة مستشار الإدارة العامة للمتابعة والمراجعة الداخلية ومراقبة المخزون عبدالعزيز المساعد ويقام خلالها ورشة العمل حول كيفية إعداد خطة المراجعة السنوية وتنفيذها وكتابة التقارير عن الجولات الميدانية، فيما يختتم غدا الملتقى بإقامة الجلسة الرابعة حول الحلقة التطبيقية لكيفية تنفيذ برنامج مراجعة عقد الصيانة والنظافة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي برئاسة مستشار الإدارة العامة للمتابعة عبدالعزيز المساعد.