«خط خاص» للمساندة والمشورة للطفل بإدارة التعليم

محمد سعيد الزهراني (الطائف)

أطلقت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد حملة خط مساندة الطفل (116111)، والتي تأتي بناءً على اتفاقية التعاون بين خط مساندة الطفل ووزارة التربية والتعليم.وقد دعا مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني كافة مديري ومديرات المدارس إلى تعريف الطلاب والطالبات بخط المساندة وذلك في بداية العام الدراسي 34/1435هـ، مؤكدًا على أهمية توعية الطالب والطالبة بوجود جهة تقدم لهما الحماية والمساندة في حالة الحاجة لها، مع ضرورة تبصير المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات بأهمية تزويد الطلاب والطالبات بمعلومات كافية عن خط المساندة وأهدافه وضوابط التبليغ، وكذلك توعية أولياء الأمور بوجود خط مجاني يساند ويخدم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ويستجيب لاتصالاتهم ويستمع ويقدم المشورة الفورية لهم. وأوضح أن تنفيذ خطة التعريف سيتم على مراحل تستهدف المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ثم الطلاب والطالبات يلي ذلك أولياء الأمور والأمهات.