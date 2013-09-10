مرور القنفذة ينهي إجراءات 200 معاملة يومياً

إبراهيم المتحمي (القنفذة)

أكد مدير مرور محافظة القنفذة النقيب غازي بن مساعد العتيبي إنهاء معاملة المواطنين في نفس اليوم واللحظة، حيث إن أية معاملة لن تستغرق أكثر من خمس دقائق.وأوضح أن هذه المعاملات متنوعة ما بين النقل والتجديد وإصدار الرخص الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءات أكثر من ستة آلاف معاملة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيدا بجهود جميع الأفراد في الميدان والمكاتب من التنظيم والجدية في العمل.الجدير بالذكر أن «عكـاظ» زارت مرور القنفذة فوجدت صالة المراجعين خالية من أي مراجع والسبب يعود إلى إنهاء إجراء كل مواطن في الحال.وعند طرح سؤال على مدير المرور حول التجديد لأشخاص قادمين من خارج المحافظة قال لا يتم التجديد لأي شخص قادم من خارج المحافظة إلى أن يثبت أنه من سكان المحافظة والمراكز التابعة لها أو يكون موظفا أو عاملا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن القنفذة لا توجد فيها محطة للفحص الدوري وهؤلاء الأشخاص يتهربون من الفحص الدوري ويأتون من مناطق بعيدة حيث يتوفر فيها الفحص الدوري ولم يقوموا بفحص مركباتهم، مشددا على أهمية إحضار هؤلاء الفحص أو أن يكونوا ممن ينتمون إلى المحافظة والمراكز التابعة لها سواء بالسكن أو العمل.