أخبار عاجلة

مساء الأنوار: سليماني كوليبالي .. معشوق جماهير الأهلي الجديد -
حول العالم في 24 ساعة -
أهالي القرنة يجمعون 200 ألف جنيه لصالح مستشفى الأورام بالأقصر (صور) -
نيمار يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة -
مساء dmc - د/ عبد المنعم المشاط: الوضع الإقليمي يحتم على الولايات المتحدة أن تبحث عن شريك قوي -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يتغزل في كيان نادي الزمالك ويرد بقوة على الشائعات الموجهة له -
مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مرور القنفذة ينهي إجراءات 200 معاملة يومياً

Google+ Print
مرور القنفذة ينهي إجراءات 200 معاملة يومياً مرور القنفذة ينهي إجراءات 200 معاملة يومياً

 إبراهيم المتحمي (القنفذة)

أكد مدير مرور محافظة القنفذة النقيب غازي بن مساعد العتيبي إنهاء معاملة المواطنين في نفس اليوم واللحظة، حيث إن أية معاملة لن تستغرق أكثر من خمس دقائق.وأوضح أن هذه المعاملات متنوعة ما بين النقل والتجديد وإصدار الرخص الجديدة، مشيرا إلى أنه تم إنهاء إجراءات أكثر من ستة آلاف معاملة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشيدا بجهود جميع الأفراد في الميدان والمكاتب من التنظيم والجدية في العمل.الجدير بالذكر أن «عكـاظ» زارت مرور القنفذة فوجدت صالة المراجعين خالية من أي مراجع والسبب يعود إلى إنهاء إجراء كل مواطن في الحال.وعند طرح سؤال على مدير المرور حول التجديد لأشخاص قادمين من خارج المحافظة قال لا يتم التجديد لأي شخص قادم من خارج المحافظة إلى أن يثبت أنه من سكان المحافظة والمراكز التابعة لها أو يكون موظفا أو عاملا بالمحافظة والمراكز التابعة لها، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن القنفذة لا توجد فيها محطة للفحص الدوري وهؤلاء الأشخاص يتهربون من الفحص الدوري ويأتون من مناطق بعيدة حيث يتوفر فيها الفحص الدوري ولم يقوموا بفحص مركباتهم، مشددا على أهمية إحضار هؤلاء الفحص أو أن يكونوا ممن ينتمون إلى المحافظة والمراكز التابعة لها سواء بالسكن أو العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية