يخشى أصحاب محلات بيع التمور في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف، من تكرار ما يصفونه بـ «الأزمة السنوية» التي تواجههم في موسم الحج، عندما يقام مهرجان للتمور داخل نطاق المركزية ليتم فيه ممارسة البيع بطريقة تجارية بحتة، الأمر الذي قد يهدد استثماراتهم بسبب ذهاب العملاء المحتملين إلى الموقع المخصص للمهرجان. المستثمرون في تلك المحلات يجدون أنفسهم أمام طريقين إما مقاطعة المهرجان احتجاجا عليه؛ فتكون الضحية محالهم التي ستبقى عالقة دون تصريف للبضاعة في ظل ارتفاع إيجاراتها وكلفتها التشغيلية أو الاضطرار إلى استئجار موقع في المهرجان؛ فيكونون بذلك قد دفعوا إيجارا مرتين بهدف تقليل الخسائر المتوقعة.. هؤلاء المستثمرون تساءلوا عن استمرارية هذا الوضع بقولهم: «إلى متى؟»عبدالرحيم بن حسن