خطة لتطوير الأحياء وتوفير الخدمات بينبع

أحمد الأنصاري (ينبع)

نقل محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم أمس الأول اجتماعه بمديري الإدارت الحكومية والعسكرية، إلى حي الزايدي حيث تم تخصيص مخيم لاستقبال المحافظ ومديري الإدارات.بعده التقى المحافظ ومديرو الإدارات أهالي الحي والذين طالبوا بضرورة توفير إنارة في شوارع الحي وتوفير مدارس للبنين والبنات، ومركز صحي وإمداد المساجد بالتيار الكهربائي، كما طالب الأهالي بحل معاناتهم مع نقص المياه اليومي، مشيرين إلى أن حصتهم لا تتجاوز ثلاث ساعات في الأسبوع. بعدها وعد رئيس البلدية محمد لطيف المحياوي بتوفير الخدمات في ظل خطة معدة مسبقا تشمل جميع أحياء ينبع، فيما أكد الدكتور عبدالرحمن صعيدي على استحداث مركز صحي خاص بالحي من وزارة الصحة.من جهته أوضح المهندس مروان السيد مدير فرع المياه أن العمل جارٍ لإيجاد كميات إضافية، فيما أكد مدير التربية والتعليم الدكتور معجب الزهراني على أنه سيعمل جاهدا على توفير بيئة تربوية تعليمية في جميع أحياء ينبع.يذكر أن زيارة المحافظ إلى حي الزايدي تأتي ضمن زيارات محافظ ينبع إلى جميع الأحياء والوقوف على احتياجات المواطنين.