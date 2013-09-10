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بحث مناهج العلوم المطورة وانعكاسها على الإيجابي

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بحث مناهج العلوم المطورة وانعكاسها على الإيجابي بحث مناهج العلوم المطورة وانعكاسها على الإيجابي

 سامي المغامسي (المدينة المنورة)

بحث الاجتماع الذي استضافه مكتب التربية والتعليم جنوب المدينة، أمس «الاثنين» والخاص بقسم العلوم بحضور رئيس قسم العلوم ومشرفي العلوم بمكاتب التربية والتعليم بالمدينة، المشاريع الخاصة بخطط القسم ودوره تجاه مشاريع الوزارة والتي على رأسها مناهج العلوم المطورة وأهمية انعكاس ذلك بشكل إيجابي على المتلقي.وفي سياق عقد قسم الحاسب الآلي في الإدارة ورشة عمل لمنهج الحاسب الآلي للصف الأول الثانوي في مكتب التربية والتعليم شرق المدينة، فيما شارك في الورشة المشرف التربوي محمد هزاع الشريف من مكتب التربية والتعليم جنوب المدينة، حيث تناولت الورشة العديد من التفاصيل الخاصة بالمنهج وسبل التعامل معه.

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