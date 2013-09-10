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"كولومبيا" تطرح الإعلان الدعائي الأول لفيلم RoboCop

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"كولومبيا" تطرح الإعلان الدعائي الأول لفيلم RoboCop "كولومبيا" تطرح الإعلان الدعائي الأول لفيلم RoboCop

كتب : عمرو عز الدين الثلاثاء 10-09-2013 05:12

طرحت شركتي "كولومبيا" و"مترو جولدن ماير" الإعلان الدعائي الأول لفيلم الخيال العلمي RoboCop في نسخته الجديدة، كإعادة إنتاج للفيلم الذي طرح بنفس الاسم في 1987.

وتدور أحداث الفيلم في المستقبل، بالتحديد عام 2028، في مدينة ديترويت الأمريكية، حيث يتعرض الضابط أليكس مرفي، يلعب دوره جويل كينامان، لإصابة خطيرة وحرجة خلال عمله، ما يجعل إحدى الشركات التكنولوجية العملاقة تدرس حالته كفرصة نادرة لتحويله إلى نصف بشري ونصف آلي.

يلعب بطولة الفيلم عدد من نجوم هوليوود على رأسهم جاري أولدمان ومايكل كيتون وصامويل إل جاكسون وآبي كورنش وآيمي جارسيا، ومن إخراج خوسيه باديا، ومن المقرر عرضه في دور العرض الأمريكية في الرابع من فبراير 2014.

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