شلل مروري في أبراج بحيرات جميرا

تلقت "البيان" صباح امس عدداً من الاتصالات من أفراد الجمهور في منطقة بحيرات الجميرا يشتكون من شلل تام في حركة السير وصل إلى ثلاث ساعات ونصف في مسافة لا تزيد على 150 مترا.

وأفاد متحدث رسمي باسم مركز دبي للسلع المتعددة الذي يدير المنطقة أن هيئة الطرق والمواصلات أكدت عزمها انهاء أعمال الطرقات خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسيواصل مركز دبي للسلع المتعددة نشر آخر المستجدات الواردة من الهيئة والمتعلقة بأعمال الطرق على الموقع الإلكتروني المخصص لمجتمع منطقة أبراج بحيرات جميرا www.dmcc.ae/jltcommunity/roads. مطالبة مستخدمي الطرق في منطقة أبراج بحيرات التحلي بالصبر خلال هذه الفترة.

وعبر المتصلون عن تخوفهم من تكرار هذا الارتباك المروري وتكدس طابور من السيارات أدى إلى تأخرهم عن دوامهم لأكثر من 3 ساعات، وتعرض احدهم للإنذار من عمله. وقال احد المتصلين انه بدءا من الساعة السابعة توقف شارع الخدمات المؤدي لأبراج بحيرات الجميرا، وتكدست السيارات مسببة ازدحاما وارتباكا مروريا شديدا ارتفعت معه أبواق السيارات، مؤكدا ان المشهد غابت عنه أي دورية للشرطة لفك أي اختناق مروري، مرجعا السبب الى نتيجة أعمال الحفر والرصف التي تتبناها شركات مقاولات. واضاف المتصل ان رجال الأمن المعينين من قبل الشركة المطورة وقفوا متفرجين أمام معاناة قائدي السيارات المتجهين إلى أعمالهم، وتسبب هذا الزحام الذي ساهم فيه وجود سيارات نقل محملة بالرمال، ومعدات ثقيلة لرصف الطرق في تأخر 80% من الموظفين عن دوامهم لأكثر من ثلاث ساعات، وسط سخط كبير من قائدي السيارات. ورغم قرب الانتهاء من أعمال الطريق التي قاربت على أكثر من سنة.

ونوه متصل اخر بأن بدء العام الدراسي ساهم في تفاقم المشكلة كذلك الحواجز الموضوعة على جانبي الطريق دون الحاجة إليها، مما أدى إلى تعطيل حركة السير وزيادة الزحام، ولم تكن هناك شوارع فرعية يمكن الهرب منها، فتكدس طابور طويل من السيارات تسير ببطء شديد على طريقة السلحفاة. ووصف عدد منهم أن قطع المسافة من بدء دخولهم للشارع الخدمي حتى مقار عملهم، والتي لا تتعدى الـ 100 متر لا تستغرق أكثر من خمس دقائق، ولكنهم وصلوا بعد ساعتين وثلاث ساعات، وأعرب عدد كبير من قائدي السيارات عن استيائهم وخوفهم من أن تتكرر الصورة مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، خاصة وأنه ليس هناك طرق بديلة، فهو طريق خدمي واحد يسلكونه إلى عملهم.