دائرة الثقافة توفر بيئة تفاعلية لطلبة المنطقة الغربية

شاركت دائرة الثقافة الإعلام بالمنطقة الشرقية بفعاليات العودة للمدارس لطلاب وطالبات المدارس بالمنطقة الشرقية سعياً لترفيه وتثقيف الأطفال بتوفير بيئة فريدة من نوعها تفاعلية وممتعة لهم، وذلك في بعض مدارس المنطقة الشرقية مثل مدرسة الفرقان للتعليم الأساسي.

وتضمن البرنامج العديد من الفقرات منها مسابقات ثقافية وترفيهية وحركية من تقديم الإعلامي المتميز عبدالله بوعابد، بالإضافة للورش الفنية تحت شعار (الفصول الأربعة).

تنظيم

كما نظمت مكتبة خورفكان العامة برنامجاً لاستقبال العام الدراسي الجديد لطلاب مدرسة النحوة للتعليم الأساسي تضمن البرنامج نبذة تعريفية عن المكتبة العامة وما تحتويها من اقسام وكتب واهم البرامج والأنشطة الثقافية الشهرية والسنوية، بالإضافة إلى عروض الشخصيات الكرتونية وفقرة الألعاب والمسابقات وتوزيع الهدايا التذكارية لطلاب المدارس وأعربت الهيئة التدريسية والطلاب عن سعادتهم بمثل هذه البرامج والتي تواكب مستجدات العصر واحتياجات الجيل الجديد وذلك بتضافر جهود الدائرة بمثل هذه البرامج والتي تعود بالنفع والمتعة.

كما نظم قسم النشاط الثقافي بكلباء ومكتبة كلباء العامة بالتعاون مع بلدية مدينة كلباء برنامج استقبال العام الدراسي الجديد بعنوان" مرحباً مدرستي " في اليوم التالي وعلى مسرح مدرسة عمير بن أبي وقاص للتعليم الأساسي، احتوى البرنامج على عدة ورش متنوعة منها ورشة توعوية للطلاب عن أهمية وجبة الإفطار تحدثت فيها عائشة فوزي من قسم التثقيف الصحي ببلدية مدينة كلباء عن الأهمية الصحية لهذه الوجبة وذلك بإمداد جسم الطفل بالطاقة، واحتوى البرنامج على مسابقات ثقافية وترفيهية وحركية والتي هدفت الى إتاحة الفرصة بالمساهمة في بناء المعرفة لدى الطلبة وحث الطالب وتشجيعه على المطالعة الحرة والتثقيف الذاتي خارج المدرسة، وعرض على مسرح العرائس بتجسيد مسرحية هادفة وممتعة واستضافة شخصيات كرتونية لاستقبال الطلاب والترحيب بهم وتوزيع قرطاسيات خاصة بدائرة الثقافة والإعلام للطلاب بهدف بث روح الفرح والمتعة لهم وذلك باستقبالهم لعامهم الدراسي الجديد.

برنامج

ومن جانب آخر نظمت مكتبة وادي الحلو العامة برنامج (فكرة وفن) لطالبات مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي صباح يوم الاثنين واحتوى البرنامج على فعاليات متنوعة ومفيدة كالورش الفنية المنوعة بالإضافة للمسابقات الثقافية والألعاب الحركية لبث روح النشاط لدى الطالبات واستقبالهن لعامهن الدراسي الجديد بمزيد من الجد والاجتهاد.

وشكرت إدارات المدارس والروضة مكتب الدائرة لما يقدمه من فعاليات تخدم كافة فئات المجتمع.