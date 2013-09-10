جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تطرح 15 برنامجاً أكاديمياً

أعلنت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا عن طرحها خمسة عشر برنامجا دراسيا أكاديمياً في خمس كليات، كما أنهت كافة التجهيزات الخاصة في المقر الجديد للجامعة في منطقة الجيمي استعدادا لانطلاق العام الدراسي الأكاديمي الجديد بكامل طاقته التقنية وتوفير منشآت البنية التحتية من قاعات ومختبرات تقنية متميزة، وتوفر بيئة تعليمية جاذبة تساهم في مساعدة الطلاب على ممارسة الحياة الجامعية وتحصيل معارفهم وممارستهم لمناشطهم الأكاديمية واللاصفية، بشكل متكامل، حيث باتت الجامعة تمتلك مرافق اكاديمية شاملة ومتكاملة.

وأشار الدكتور نور الدين العطاطرة الرئيس المستشار للجامعة إلى انه وقبل عام من الآن انتقلت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا من مقرها القديم في منطقة الطوية بمدينة العين إلى مقرها الجديد في منطقة الجيمي لتبدأ مرحلة جديدة من العطاء الأكاديمي، وها هي اليوم تكمل مسيرة التقدم التي حققتها الجامعة خلال السنوات المنصرمة منذ تأسيسها في عام 2004.

مرافق حديثة

وأضاف انه ومع بداية العام الدراسي الجامعي الجديد 2013/2014 وخلال فترة هذا العام المنصرم لم تنقطع أعمال البناء والتجهيز والتطوير في الجامعة، لتبدأ عامها الجديد بسبعة مختبرات علمية في كلية الهندسة، تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات العلمية والتقنية بمعايير اكاديمية عالية لتواكب التطور الحاصل في عالم التكنولوجيا، والتي من شأنها رفع المهارات العملية لدى طلبة كلية الهندسة وتقنية المعلومات، كما وتم تجهيز كلية الهندسة وتقنية المعلومات بمختبر للتعلم الذكي، حيث يعد هذا المختبر الأول من نوعه على مستوى جامعات الدولة، ومن جهة أخرى دشنت الجامعة مباني وقاعات دراسية جديدة مجهزة بأحدث المعدات وأجهزة التفاعل التدريسي.

دعم مباشر

وأضاف أن هذه الأعمال الجديدة تأتي ترجمة لاهتمام القيادة الرشيدة، بتوفير أقصى وسائل الدعم للمؤسسات التعليمية في الدولة، سواء كانت حكومية أو خاصة في شتى المراحل، كما يأتي نتيجة متابعة حثيثة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتوفير كل ما فيه مصلحة الطلبة والعملية التعليمية.

وأشار العطاطرة إلى أن الحرم الجامعي الجديد يضم بالإضافة لكليات الجامعة، مختبرات علمية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات ومختبرات للحاسوب، من شأنها تدعيم العملية التعليمية، ومرافق ومدرجات لتفعيل الأنشطة اللامنهجية للطلبة كما وأكد عطاطرة ان الجامعة شهدت استقطاب عدد كبير من اعضاء هيئة التدريس الجدد للجامعة والمتخرجين من أرقى الجامعات العالمية والذين استقطبتهم الجامعة لإثراء الكادر التدريسي فيها.

وأوضح ان جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا تطرح ضمن خططها الدراسية، خمسة عشر برنامجاً دراسياً، في درجة البكالوريوس، موزعة على خمس كليات هي: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية الصيدلة، وكلية التربية، وكلية إدارة الأعمال، كما تطرح الجامعة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، وبرنامج ماجستير في القانون العام والخاص، وبرنامج ماجستير الآداب في تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، بالإضافة لبرنامج الدبلوم المهني في التدريس، الجدير بالذكر أن جميع هذه البرامج معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.