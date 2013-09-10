300 مستفيد من المساعدات السكنية في الشارقة أكتوبر المقبل

كشف المهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان بالشارقة لـ "البيان"، أن الدفعة الجديدة من أسماء المستفيدين من المساعدات السكنية من الشارقة، سيتم الإعلان عنها في شهر أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن هذه القائمة ستضم 300 مستفيد في كافة المساعدات.

وقال المهندس خليفة الطنيجي: سيتم رفع القائمة الجديدة إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة للتكرم باعتمادها، ومن ثم سيتم الإعلان عن الأسماء التي تضمنها القائمة الجديدة.وأوضح المهندس خليفة الطنيجي، أنه بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، تم اعتماد 2310 مساعدات سكنية، ما بين قروض ومنح في غضون عام ونصف العام بتكلفة 1.5 مليار درهم، كذلك تسليم مئات المنازل خلال العامين الماضيين.

لافتاً إلى أنه، وبفضل تطوير أداء الدائرة والتدريب، سيتم إنجاز التحديث على نهاية العام الجاري، حيث كان من المتوقع أن تنتهي منه في منتصف العام القادم، وأشار إلى تنسيق وزارة الأشغال العامة، ولجنة مبادرات رئيس الدولة، التي تبذل جهوداً كبيرة لتقود بها المنظومة السكنية مع الدائرة، كما شكل فريق عمل لمسح المساكن الاتحادية القديمة التي بنيت قبل عام 1990، ومسح مناطق مدينة الشارقة، ورفع قوائم المنطقة الشرقية، بهدف استدراك أكبر شريحة من محتاجي المساعدات السكنية.

ومن ناحية أخرى، أفاد المهندس خليفة الطنيجي رئيس دائرة الإسكان بالشارقة، أن الدائرة تواصلت مع المواطن سلمان أكرم الحوسني (أبو عبد العزيز)، الذي أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بمنحه قطعتي أرض تجارية وصناعية، حيث باشرت الدائرة استكمال كافة الإجراءات الورقية مع الدوائر الخدمية المعنية بالأمر، حتى نستيطع منحه سكناً، بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.