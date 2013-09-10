العامري يتابع سير العملية التعليمية في «الغربية»

واصل مسلم محمد العامري المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم في المنطقة الغربية امس جولاته التفقدية التي ستشمل جميع مدارس الغربية حيث زار مدرسة قطر الندى للتعليم الاساسي الثانوي بمدينة زايد للاطمئنان على انتظام واستقرار الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2013 2014 حيث اجتمع مسلم العامري في بداية زيارته مع موزة سيف المنصوري مديرة المدرسة واستمع الى جاهزية المدرسة في استقبال الطالبات.

وتفقد مسلم العامري ترافقه موزة سيف المنصوري عددا من الفصول الدراسية حيث التهيئة للطالبات والإدارة المدرسية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت موزة سيف المنصوري مديرة المدرسة استقرار الدراسة من اول يوم لبداية العام الجديد مشيرة الى انه بدأ دوام جميع المعلمات القدامى والجدد وهناك بعض المعلمين الأجانب الجدد يجرى لهم حاليا استكمال إجراءات تعيينهم.