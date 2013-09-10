أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

العامري يتابع سير العملية التعليمية في «الغربية»

Google+ Print
العامري يتابع سير العملية التعليمية في «الغربية» العامري يتابع سير العملية التعليمية في «الغربية»

واصل مسلم محمد العامري المدير الإقليمي لمجلس أبوظبي للتعليم في المنطقة الغربية امس جولاته التفقدية التي ستشمل جميع مدارس الغربية حيث زار مدرسة قطر الندى للتعليم الاساسي الثانوي بمدينة زايد للاطمئنان على انتظام واستقرار الدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2013 2014 حيث اجتمع مسلم العامري في بداية زيارته مع موزة سيف المنصوري مديرة المدرسة واستمع الى جاهزية المدرسة في استقبال الطالبات.

وتفقد مسلم العامري ترافقه موزة سيف المنصوري عددا من الفصول الدراسية حيث التهيئة للطالبات والإدارة المدرسية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت موزة سيف المنصوري مديرة المدرسة استقرار الدراسة من اول يوم لبداية العام الجديد مشيرة الى انه بدأ دوام جميع المعلمات القدامى والجدد وهناك بعض المعلمين الأجانب الجدد يجرى لهم حاليا استكمال إجراءات تعيينهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية