«الاتحادية للكهرباء» تبحث ترشيد الإنارة في المناطق الشمالية

عقد أمس اجتماع بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وممثلي البلديات في المناطق الشمالية لمناقشة الآليات الجديدة المتعلقة بقرار مجلس الوزراء رقم (117/7خ/4) لسنة 2013 والخاص بترشيد الإنارة في الشوارع الداخلية في المناطق الشمالية، بما يهدف إلى الحفاظ على البيئة وتخفيض البصمة الكربونية وتوفير الطاقة الكهربائية في مجتمع الإمارات.

وستقوم المحليات بإمداد الاتحادية بمخططات الإنارة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع، على أن تقوم الهيئة - خلال شهر واحد من استلام المخططات - بدراسة الموضوع فنياً وإقرار كيفية تطبيقه، حيث سيتم إضاءة عمود واحد وإطفاء عمودين في المناطق غير الحيوية بالمناطق الشمالية، كما تطرق الاجتماع لمناقشة التصورات الجديدة والخاصة بالإضاءة في الشوارع والطرق الخارجية كاستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة.

حضر الاجتماع من جانب الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء نجلاء موسى رمضان المدير التنفيذي لدائرة خدمة المتعاملين، المهندس خالد فايز الشامسي المدير التنفيذي لدائرة الكهرباء بالوكالة، وعدد من المهندسين، كما حضره سالم المكسح مدير إدارة الأشغال بالفجيرة، وحسن الزرعوني رئيس قسم الإنارة بهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وثابت سالم محمد مهندس كهرباء، ومحمد أحمد العوضي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية عجمان، وجابر جاسم مدير إدارة الطرق بالأشغال، وعبدالله محمد خديم مدير إدارة المشاريع ببلدية الفجيرة، وعبدالرحمن الأفخم من بلدية دبا الفجيرة, ومحمد الشناصي وعائشة المدفع من وزارة الأشغال.