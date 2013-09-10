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حملة للسلامة على شواطئ أبوظبي

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حملة للسلامة على شواطئ أبوظبي حملة للسلامة على شواطئ أبوظبي

نظمت إدارة البيئة والصحة والسلامة بالتعاون مع إدارة خدمات المجتمع ببلدية مدينة أبوظبي والشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة الطوارئ والسلامة العامة ونادي تراث الإمارات ومستشفى nmc ومجموعة مواليف الإماراتية للعمل التطوعي، حملة السلامة على الشواطئ بهدف ترسيخ معايير الصحة والسلامة بشواطئ السباحة وتطبيق معايير نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة لبلدية مدينة أبوظبي، والتي من شأنها توفير الحماية اللازمة في جميع المرافق.

استمرت الحملة يومي الخميس والجمعة في شاطئ البطين، وشهدت حضوراً وتجاوباً جماهيرياً مميزاً بالتزامن مع الإقبال المتزايد لمرتادي الشاطئ في موسم الصيف واشتداد درجات الحرارة، وأكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، أن تنظيم هذه الحملات يأتي في إطار استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى إرساء قيم ومعايير البيئة والصحة والسلامة.

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