طبيبة نفسية: صغار التلاميذ يغشون أقل من زملائهم الكبار

قالت خبيرة ألمانية فى الطب النفسى، إن صغار التلاميذ أقل غشا فى الواجبات المدرسية والاختبارات من أقرانهم الأكبر سنا.

وفى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، أوضحت الأستاذة بريجيته لاتسكو المشرفة على الدراسة التى أجراها باحثون بكلية التربية بجامعة لايبتسيج أن الدراسة أظهرت أن 20% فقط من التلاميذ فى الفصل الدراسى السادس الابتدائى هم الذين يجدون الغش فى الامتحانات وفى الأعمال المنزلية أمرا طبيعيا ومقبولا مقارنة بـ80% من التلاميذ فى سن الثانوية العامة (الفصل الدراسى الإثنى عشر).

وبررت لاتسكو هذه الظاهرة بأن صغار التلاميذ أكثر خوفا من أن يضبطوا أثناء الغش وأنهم يرون أن الغش أمر غير أخلاقى.

كما رأت أستاذة علم النفس الألمانية أن المدرسين يساعدون دون أن يدروا على تزايد الاستعداد للغش لدى التلاميذ كلما تقدم بهم المسار التعليمى وذلك بسبب تزايد الضغوط على هؤلاء لتحقيق نتائج أفضل.