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استطلاع: أغلبية كبيرة من الألمان تؤيد حظر التدخين فى المطاعم والحانات

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استطلاع: أغلبية كبيرة من الألمان تؤيد حظر التدخين فى المطاعم والحانات استطلاع: أغلبية كبيرة من الألمان تؤيد حظر التدخين فى المطاعم والحانات

تزايد التأييد الشعبى فى ألمانيا لحظر التدخين فى الحانات والنزل، وذلك رغم احتجاجات المدخنين، ورغم التحذيرات من انقراض الحانات فى ألمانيا جراء منع التدخين فيها.

وأظهر استطلاع للرأى أجرى بتكليف من المركز الألمانى لأبحاث السرطان فى مدينة هايدلبرج، أن مؤيدى منع التدخين فى المطاعم بألمانيا وصلوا إلى 82% من السكان، وذلك مقارنة بـ 53% عام 2005، أى قبل سريان أول قوانين حظر التدخين فى الأماكن العام فى ألمانيا و 77.5% العام الماضى.

وعزت مارتينا بوتشكه لانجر من مركز الأبحاث، اليوم الاثنين، فى مدينة دوسلدورف هذا التزايد فى مؤيدى حظر التدخين إلى حدوث تحول فى موقف المدخنين أنفسهم، وقالت إن نسبة الموافقة على هذا الحظر ارتفعت إلى 59% أى إلى نحو الضعف بين المدخنين، وذلك منذ بدء سريان قوانين حظر التدخين فى الولايات الألمانية عام 2007.

وتبين للباحثين تراجع الرغبة لدى الألمان فى تناول البيرة مع أصدقائهم ومعارفهم فى الحانات عقب انتهاء عملهم، وذلك فى ظل تزايد الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، وأن احتمال انقراض الحانات فى ألمانيا جراء حظر التدخين فيها ليس صحيحاً، لأن هناك تراجعاً فى أعداد هذه الحانات منذ تسعينيات القرن الماضى، أى قبل حظر التدخين فيها.

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مصر 365