ما أعراض سرطان الرحم؟

تشير الدراسات الحديثة إلى ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الرحم فى الآونة الأخيرة، كما تبين أيضا أن أغلب النساء يكتشفن المرض فى مرحلة المتأخرة نتيجة عدم علمهن بأعراض المرض والتى قد تتشابه مع أعراض أمراض أخرى، فما هى أعراض سرطان الرحم وما هى الخطوات التى يجب القيام بها فور ظهور تلك الأعراض ؟

يوضح لنا الدكتور محمد كامل حبيب استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم، أن سرطان الرحم من الأمراض المنتشرة فى العالم بشكل عام وفى مصر بشكل خاص، وهناك العديد من الأعراض التى تصاحب الإصابة به والتى يجب على المرأة توخى الحذر فور ظهورها، والتى من بينها النزيف المهبلى ولفترات طويلة.

ويحدث أيضا عن الإصابة بسرطان الرحم كبر فى عرض الحوض أسفل البطن، وتلاحظ المرأة، هذا عند ارتداء ملابس أكبر من الحجم المعتاد له، حيث إن الورم يحدث انتفاخا فى تلك المنطقة.

ويشير دكتور محمد إلى أنه من ضمن أعراض سرطان الرحم شعور المرأة بالامتلاء السريع فور تناول أى كميات طعام حتى لو قليلة، ويتم ملاحظة هذا العرض بسهولة خاصة لو أن المرأة ليست من طبيعتها الشعور بالامتلاء الشديد.

ويبين دكتور محمد إلى أن أعراض سرطان الرحم قد تتشابه مع أعراض أخرى الأمراض مختلفة، ولكن يجب على النساء معرفة تلك الأعراض وسرعة الذهاب للطبيب والمتابعة فور ظهور أى عرض منهم.

وينصح دكتور محمد كل النساء بعد سن الأربعين بعمل سونار دورى كل 6 أشهر أو كل عام فى حالة ظهور أى تغيرات فى حجم الحوض أو إذا كان هناك تاريخ وراثى فى العائلة يفيد بإصابة أحد النساء بسرطان الرحم أو سرطان الثدى.