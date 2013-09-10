متى يسمح لى الطبيب بإجراء عملية ليزك؟

يسعى كثير من الأشخاص من ضعاف النظر إلى إجراء عملية الليزك والبعد عن ارتداء النظارة، ولكن هل كل الأشخاص يمكن لهم إجراء تل العملية بدون أى مضاعفات؟ وهل يمكن أن يرفض الطبيب أجراء العملية لى خوفا على تأثيرها السلبى على عينى؟

يوضح لنا الدكتور مصطفى النصار، أستاذ أمراض العيون ورئيس قسم العيون بجامعة المنصورة، أنه قبل إجراء عملية ليزك لأى مريض لابد أن يتأكد الطبيب من خمسة أمور أما عن طريق الكشف الإكلينيكى على المريض أو من خلال الفحوصات والتحاليل المختلفة له وذلك لضمان عدم حدوث أى مضاعفات للمريض من أجراء عملية الليزك.

> ويشير دكتور مصطفى إلى أن تلك الخطوات الخمس هم:

> - أن يكون سن المريض أكثر من 18 عاما، حيث إن قبل هذا السن يكون الإنسان مازال فى سن النمو وبالتالى فعند أجراء العملية له تتغير درجات عينة وتفشل العملية.

> - لابد وأن يكون مقاسات عين المريض أقل من 12 درجة وأن يكون طول قصر النظر أقل من +6.

> - يجب إجراء عملية الليزك لشخص لا يعانى من أى أمراض فى عينة فيجب أن تكون العين سليمة فلا يكون مصابا بمياه بيضاء أو زرقاء أو يعانى من وجود سحابة وغيرها من الأمراض التى تسبب مضاعفات عند أراء عملية الليزك.

> - لابد أن يتأكد الطبيب المعالج من أن سمك القرنية وهى الطبقة الشفافة التى أمام قزحية العين"ألوان العين" لابد أن يكون سمكها أكثر من 500 ميكروم أى نصف ملم ولو كانت اقل من هذا لا يمكن أجراء العملية.

> - لابد من التأكد من أن تكون القرنية محدبة وناعمة وملساء فهناك أشخاص تعانى من قرنية مخروطية ويجب أجراء تخطيط للقرنية لمعرفة نوعيتها وسمكها وفى حالة كونها مخروطية لا يجب إجراء العملية.

ويؤكد دكتور مصطفى أنه فى حالة وجود خلل فى واحدة فقط من تلك الخمس أمور لا يجب إجراء عملية الليزك للمريض ويجب البحث عن بدائل علاجية أو جراحية أخرى لشفائه.