دراسة: كثرة استخدام الموبايل يؤذى أوتار اليدين

كشفت دراسة أمريكية حديثة إلى أن الاستخدام المستمر للهواتف النقالة والأجهزة الذكية تؤذى أعصاب وأوتار اليدين بمرور الزمن ، حيث إن أعصاب اليد قد تتكيف مع حركات معينة خصوصا إذا لم يتم تغيير تلك الحركات، مثل تكرار استخدام السبابة والإبهام فى كتابة الرسائل النصية أو الدردشة.

حيث أكدت الدراسة التى نشرها موقع هافينغتون بوست الأميركى حسب ما جاء على سكاى نيوز عربية، أن الاستخدام المطول لأجهزة الهواتف الذكية، خاصة عند الدردشة وإرسال الرسائل، قد يؤذى مع مرور الأيام أعصاب اليدين.

ويقول الأطباء إن حركة الإبهام المتكررة لمرات عديدة عند المسح أو الانتقال من سطر إلى آخر فى كتابة الرسائل عبر شاشات الأجهزة الذكية، تؤدى مع مرور الوقت إلى تليف الأوتار وتكيفها مع حركة واحدة فقط، وعند محاولة اختبار حركة مختلفة للأصابع أو تغيير طريقة الكتابة مثلا، تظهر هذه الآلام.

ومن الجدير بالذكر أن نصائح الأطباء تجتمع كلها على التقليل من الاعتماد على تلك الأجهزة ومحاولة إجراء بعض التمارين الرياضية الخفيفة لأصابع اليدين.