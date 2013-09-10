ممارسة التمرينات الرياضية.. علاج مفيد لمرضى الاكتئاب

من المعروف أن مرضى الاكتئاب من الجنسين يعانون من أعراض نفسية كثيرة، هنا يوضح لنا الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، أهمية ممارسة التمارين الرياضية لعلاج مرض الاكتئاب، مشيراً إلى أن أهم هذه الحالات الحزن الشديد الذى لا يتناسب مع سببه، اليائس وهبوط الروح المعنوية، انحراف المزاج وتقلبه، وضعف الثقة بالنفس، ونقص الكفاية والشعور بالنقص وعدم القيمة وخيبة الأمل والتشاؤم المفرط، والنظرة السوداء للحياة، واللامبالاة بالبيئة، والشعور بالذنب، واتهام الذات، وأفكار انتحارية أحيانا.

أوضح أن كل تلك الأعراض والمظاهر المرضية للشخص المكتئب أنها تعتبر فى جوهرها سلوكا مضادا للذات وتعبر فى نفس الوقت عن محاكمة داخلية للمكتئب، أصدر من خلالها حكما مرضيا على نفسه وبنفسه.

قال من هنا ظهرت ضرورة عدم الاعتماد فقط على وصف العقاقير المضادة للاكتئاب، على اعتبار أن هناك وسائل أخرى ايجابية تساهم وتساعد بدرجة كبيرة فى التغلب على مشكلة الاكتئاب، وأن أهم هذه الطرق والوسائل ممارسة الرياضة، والتى تزيد من شعور الشخص المكتئب بأهميته وقيمته، وترفع من تقديره لذاته وتحسين صورته، وتساعد أيضا على تحقيق أهدافه.

ولقد تبين أن ممارسة الأشخاص المكتئبين للرياضة تساعد على إفراز المخ لديهم لمواد كيميائية مثل الأندروفين، والتى تجعل الإنسان يشعر بأنه فى حالة أحسن وأفضل.