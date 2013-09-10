العادات السيئة تعرضك للإصابة بأمراض القلب

تعتبر الإصابة بأمراض القلب هى أمراض العصر والتى غالبا ما تحدث نتيجة وجود ضغوط نفسيه والاقتصادية والتى يعانى منها المصريين وخاصة خلال هذه الفترة.

ويقول الدكتور عمر محمد فوزى طبيب مقيم بقسم القلب والصدر بمستشفى المبرة بالمحلة، إن من المثير للدهشة أن الدراسات أثبتت أن أصحاب المزاج الإيجابى والمبتسمون دوما هم الأقل عرضه للإصابة بأمراض الجلطات القلبية أو الدماغية أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضاف عمر أن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة التى نقوم بها دون أن ندرى بمخاطرها، أو تأثيراتها على الجسم، ومن بينها:

- عدم مراقبة الوزن.

> - النوم بعد تناول الطعام.

> - قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة بانتظام.

> - عدم الانتظام فى تناول الوجبات الغذائية فى أوقاتها ومكانها المحدد مع تناول وجبات إضافية بين الوجبات الرئيسية.

> - الإكثار من تناول الطعام المقلى.

> - عدم الاهتمام فى الحصول على الغذاء الصحى المتوازن المتنوع.

> - عدم الاهتمام بالمنظر والمظهر العام للجسم.

> - تناول الوجبات السريعة المختلفة بكميات كبيرة وبطريقة منتظمة.

> - الإهمال فى تناول كميات كبيرة من الماء.

> - تناول المشروبات الغازية والمنبهات المحتوية على الكافيين مثل الشاى والقهوة بكميات كبيرة.

> - الاستسلام للأمراض النفسية والاكتئاب التى ربما تدفع الشخص إلى الإكثار من تناول الطعام أو على العكس التقليل من الطعام مع ضعف الجسم وهزاله أو الخوف الزائد من الإصابة بالأمراض.

وقال عمر إن هناك عدة نصائح سريع فى التغذية للوقاية أو الحد من أمراض القلب أو حتى الأمراض المزمنة منها ما يلى:

- الإقلال من تناول اللحوم الحمراء وفى حالة تناول الدجاج أن يزال الجلد ويفضل السلق

> أو الشوى.

> - الاستعاضة بالأسماك عن اللحوم ولكن يجب الإقلال من الساردين والتونة والجمبرى، والكفيار حيث إنها ترفع الكولسترول.

> - الإقلال من تناول البيض.

> - التقليل من النخاع والكبد والكلاوى والطحال لأنها ترفع الكولسترول.

> - ابتعد عن الزيوت الحيوانية كالسمن والشحوم.

> - التقليل من منتجات الألبان المحتوية على الدهون.

> - يمكن الاستعاضة عن بروتين اللحوم ببروتين البقوليات مثل فول الصويا والفول والعدس.

أخيرا ينصح بعدم تغيير الدواء أو تناول دواء بدون استشارة الطبيب.