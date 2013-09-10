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ما أسباب ظاهرة تشيُّخ الجلد؟

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ما أسباب ظاهرة تشيُّخ الجلد؟ ما أسباب ظاهرة تشيُّخ الجلد؟

هل تعتنى بجلدك، هل تهتم بأن يكون نضر دائما وشباب؟، كل ذلك أمنيات مشروعة، ولكن علينا الحظر مما يعرف من تشيخ الجلد والذى يفقد الجلد كل حيويته وبريقه ويجعله تظهر عليه أعراض الشيخوخة مبكرا، فما هى أسباب ظاهرة تشيخ الجلد؟.

يوضح لنا الدكتور محسن سليمان، استشارى أمراض الجلدية، ورئيس الجمعية المصرية للأمراض الجلدية إلى أنه علينا التفريق بين ظاهرة تشيخ الجلد، والتى تحدث نتيجة لعوامل مختلفة، وبين أحد الأمراض الوراثية التى تسبب ظهور أعراض الشيخوخة على جسم الإنسان فى سن مبكر حتى لو كان فى سن الشباب.

ويشير دكتور محسن إلى أن هناك بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثى أو خلقى فيحدث لديهم أعراض الشيخوخة المبكرة فيحدث انكماش فى الجسم، ولا يزيد وزنهم أو طولهم ويصابوا بالكهولة.

وهناك أيضا بعض الأشخاص يكون لديهم أمراض تسبب لهم حساسية شديدة للضوء، بحيث يكون لونهم فاتح وعند التعرض لآشعة الشمس يتأثر الجلد بشدة ويحدث له ما يعرف بالشيخ المبكر.

ويبين دكتور محسن إلى أنه على الجانب الآخر هناك بعض العوامل التى تساعد فى حدوث تشيخ الجلد، ولكن بدون الإصابة بأية أمراض من بينها الإكثار من شرب السجائر.. حيث يعمل ذلك على رفع ضغط الدم وقصور بالكلى والكبد مما يؤثر ذلك على الجلد والشعر.

وأيضا تعتبر المرونة وممارسة الرياضة من الأمور التى تفيد الجلد وتقلل من شيخوخته، حيث تساعد على التخلص من السموم المختلفة بالجسم وبالتالى ينعم الجلد بالبريق والحيوية.

كما يؤكد دكتور محسن أن كثرة التعرض للشمس بشكل خاطئ وبدون وضع كريمات الحماية التى تعمل إما بامتصاص آشعة الشمس أو بعكس تلك الآشعة عن جسم الإنسان، يساعد ذلك على إصابة الجلد بالتهابات شديدة والتعرض أحيانا للحروق وتشيخ الجلد.
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