مفاجأة .. مباراة الإياب المؤهلة للمونديال قد تلعب في مصر

في مفاجأة قد تسعد الجهاز الفني لمنتخب مصر، أوضح الاتحاد الإفريقي أن فرق المستوى الثاني في قرعة الدور الحاسم لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2014 ليس بالضرورة أن تلعب مباراة الإياب خارج ملعبها.

واقتربت مصر من الدخول في التصنيف الثاني للمنتخبات المتأهلة للمرحلة النهائية من تصفيات مونديال 2014 قبل قرعة الجولة الختامية يوم 16 سبتمبر بعد نتائج مباريات يومي السبت والأحد.

وتقام المرحلة الأخيرة بنظام مباراتين ذهابا وإيابا، حيث يتأهل الفائز مباشرة إلى المونديال.

وتعتمد قرعة المرحلة النهائية التي تقام بين عشرة منتخبات على تصنيف الاتحاد الدولي عن شهر سبتمبر والذي سيصدر يوم الخميس المقبل، وهو الذي سيقسم على أساسه الفرق المتأهلة لتصنيفين أول وثاني كل منهما يلاقي الأخر في الجولة الختامية.

وأشارت كل التقارير الإعلامية في الفترة الأخيرة إلى أن فرق المستوى الثاني ستلعب أولا على ملعبها، قبل خوض مباراة الإياب خارج ملعبها، وهو ما يعد ميزة لفرق المستوى الأول.

وأشار الكاف عبر موقعه الرسمي إلى أن فعاليات القرعة ستجرى داخل مقر الكاف بالقاهرة وليس الأقصر كما ذكرت بعض التقارير الإعلامية مؤخرا.

وسرد الكاف فعاليات الحدث بأن القرعة ستجرى بين منتخبات التصنيف الأول والثاني، قبل أن تقام قرعة أخرى لتحديد الفريق الذي يستضيف مباراة الذهاب، على أن يقام الإياب على ملعب المنافس.

وتقام مباراة الذهاب في منتصف أكتوبر المقبل، على أن يقام الإياب في منتصف نوفمبر المقبل.