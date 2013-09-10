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متمردو الطوارق يدعون حكومة مالي الجديدة للعمل من أجل السلام

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متمردو الطوارق يدعون حكومة مالي الجديدة للعمل من أجل السلام متمردو الطوارق يدعون حكومة مالي الجديدة للعمل من أجل السلام

كتب : أ ف ب الثلاثاء 10-09-2013 02:54

دعا متمردو الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد الاثنين المالية الجديدة للعمل من أجل السلام في هذا البلد الذي شهد أزمة سياسية وعسكرية لمدة 18 شهرا.

وعلى هامش اجتماع في واجادوجو حول "مستقبل أزواد"، قال الأمين العالم للحركة الوطنية من أجل تحرير أزواد بلال آج شريف "نتمنى فرصة جيدة لهذه الحكومة. نحن نشجعها على العمل من أجل السلام".

ودعا الحكومة الجديدة إلى احترام الاتفاق الموقع في 18 يونيو بين باماكو وحركات التمرد والذي ينص على فتح حوار حول مستقبل أزواد بعد "60 يوما" على تشكيل الحكومة الجديدة.

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