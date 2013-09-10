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لجنة الاستثمار تدعو إلى إضافة مشاريع رياضية في المخططات الجديدة

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لجنة الاستثمار تدعو إلى إضافة مشاريع رياضية في المخططات الجديدة لجنة الاستثمار تدعو إلى إضافة مشاريع رياضية في المخططات الجديدة

 محمد العبدالله (الدمام)

أكدت لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الشرقية على أهمية تحديد الأنشطة المقترحة للاستثمار الرياضي والمراد إقامتها في المخططات العقارية في المنطقة الشرقية، وأن تكون جزءا من هذه المخططات في المستقبل.واستعرض اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة حمود البقعاوي بعض الأنشطة المقترحة والتي يمكن أن تضاف إلى خرائط المخططات، وأن يتم تبنيها من قبل الأجهزة الحكومية المعنية في المنطقة وعرضها على المستثمرين من القطاع الخاص.وعلى صعيد متصل بحث أعضاء اللجنة نتائج لقائهم مع أمين اتحاد السيارات والدراجات النارية، وما يحمله الاتحاد من مشاريع استثمارية مختلفة، واتفق الحضور على تخصيص جلسة خاصة لدراسة هذه المقترحات ورصد المعوقات التي تقف أمامها، وأبرز المقترحات هي إيجاد أندية للسيارات، وأندية للدراجات النارية،وبحث الاجتماع أيضا فكرة رفع دراسة أعدتها اللجنة عن الاستثمار الرياضي ومعوقاته، إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب، وأن يتم بحث بعض المقترحات التي تضمنتها الدراسة مع المسؤولين في الرئاسة خصوصا فيما يتعلق بفكرة إنشاء مشروع نادي للسيارات في المنطقة.

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