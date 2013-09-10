موهبة ومبادرات الشراكة مع المدارس

مبادرة الشراكة مع المدارس إحدى المبادرات الخمس التي أقرتها «موهبة» ضمن خطتها لتحقيق رؤيتها الإستراتيجية حتى عام 1444هـ، وتستهدف عددا من المدارس الحكومية والأهلية ذات المواصفات المتميزة من حيث البنية التحتية، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، وأساليب التعلم، وتأهيل المعلمين وتدريبهم، ولتنفيذ المشروع تم التعاون مع أفضل بيوت الخبرة التربوية والتعليمية في المراحل المستهدفة (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي) وبرنامج المبادرة التعليمي يعتمد على مناهج الوزارة المعتمدة في مدارس الشراكة مع «موهبة»، مضافا إليها نوعية متميزة من المناهج المتقدمة المعتمدة عالميا في مجال تعليم الطلبة الموهوبين والمبدعين. وبدأت الدراسة في مبادرة الشراكة مع المدارس في عام 1431/1430هـ في الصفوف الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول الثانوي وتكاملت مع باقي المراحل في الأعوام التالية والمناطق الجغرافية التي تغطيها المبادرة: 1432هـ (الرياض – جدة – الشرقية) 1433هـ (مكة المكرمة – المدينة المنورة) 1434هـ (أبها – تبوك).

> يتم اختيار مدارس الشراكة بناء على معايير عالمية مدروسة، وتتنافس هذه المدارس في تحقيق أعلى قدر من هذه المعايير. وتعمل «موهبة» يدا بيد مع هذه المدارس على توفير وتطوير أفضل البيئات التعليمية والبرامج الأكاديمية عالية الجودة للموهوبين.. وتعتمد البرامج المقدمة في مدارس الشراكة مع «موهبة» في أساسها على مناهج الوزارة مع نوعية متميزة من المناهج المتقدمة عالميا في مجالات العلوم والرياضيات وتقنية المعلومات واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تنمية مهارات التفكير والاتصال وحل المشكلات والمهارات الشخصية والاجتماعية.

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مؤشرات الأداء الرئيسية لتقييم مدارس الشراكة:

> مؤشر الأداء (1):

> التطبيق الكامل للمناهج الإثرائية المتقدمة في الرياضيات والعلوم والحاسب واللغة الإنجليزية.

> مؤشر الأداء (2):

> استخدام المدرسة والمعلمين والطلاب أنفسهم لأدوات تقويم متكاملة لقياس التقدم الأكاديمي.

> مؤشر الأداء (3)

> الآليات المتوفرة من أجل دعم ودمج وتطوير وتقدم طلاب «موهبة» وضمان أن كل الأفراد يرفعون من سقف طموحاتهم ويسعون لتحقيقها.

> مؤشر الأداء (4):

> التعليم والتعلم: تعمل المدرسة على توسيع نطاق أساليبها في التدريس والتعلم وذلك لتضمين ودمج أساليب التعلم المتمركز حول الطالب والتي توفر باستمرار التحدي والتحفيز.

> مؤشر الأداء (5):

> المدرسة لديها المعرفة والفهم لرعاية الموهبة والإبداع بصورة فاعلة من خلال المنهج المدرسي الواسع.

> مؤشر الأداء (6):

> أولياء الأمور: المدرسة تقوم بإشراك أولياء الأمور وبصورة كاملة في تعليم أبنائهم.

> مؤشر الأداء (7):

> الالتزام: المدرسة قد أمنت على رؤية الشراكة من خلال قيادة فاعلة وبإدارة مبادرة «موهبة» بالمدرسة.

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