بلدية القطيف تجري قرعة الانتقال لصناعية «أبو معن» وتطلب الإخلاء خلال 6 أشهر

محمد العبد الله (الدمام)
خصصت بلدية القطيف يوم أمس قرعة الأراضي بمنطقة أبومعن الصناعية لأصحاب ورش الميكانيكا فيما سيكون اليوم مخصصا لأصحاب ورش الحدادة والنجارة، وذلك بمبنى عمليات النظافة بالمجيدية بحضور نحو 150 من أصحاب الورش بمختلف مناطق المحافظة التي تشمل: القطيف، سيهات، العوامية، صفوى، تاروت، الربيعة، أم الحمام، عنك وغيرها من المناطق.وقال محمد الزاير (مالك ورشة): إن أصحاب ورش الميكانيكا شاركوا أمس في القرعة على الأراضي المخصصة لمنطقة أبومعن الصناعية، مشيرا الى ان عمليات القرعة جرت بسلاسة وسهولة، بعد التأكد من المستندات المطلوبة والمتمثلة في البطاقة الشخصية وصورة التراخيص للورش، لافتا الى ان أصحاب الورش بعد اختيار الرقم يوقعون على إقرار استلام رقم الأرض المخصصة، مبينا أن بلدية القطيف أخطرت أصحاب الورش بضرورة إخلاء المواقع الحالية بعد استلام العقود رسميا بمدة لا تتجاوز 6 أشهر.ويضيف الزاير: إن أسعار الأراضي لا تزال غير معروفة، بيد أن هناك تسريبات تفيد بأن سعر المتر الواحد التجاري يصل الى 7 ريالات والمتر غير التجاري بسعر 5 ريالات، مؤكدا أن المدة الممنوحة لإخلاء الورش ليست كافية. لاسيما أن المدينة الصناعية الجديدة تفتقر لجميع المتطلبات الأساسية، نظرا لغياب البنى التحتية المطلوبة.من جانبه يرى عبدالله الرضوان ان انتقال الورش من النطاق العمراني وتخصيص مدينة صناعية خارج المدينة أمر إيجابي، بيد أن العملية تتطلب مقدمات لا تزال غائبة حتى الوقت الراهن، معتبرا مشاركة أصحاب ورش الميكانيا أمس في القرعة أنه يمثل تعاونا كبيرا ونوعا من حسن النوايا في التعاطي الإيجابي مع توجه البلدية لتخصيص مدينة صناعية، لافتا الى ان أصحاب الورش يتجهون حاليا لصياغة خطابات لوزارة الشؤون البلدية والقروية تطالب بضرورة توفير المتطلبات الأساسية وكذلك تأجيل المدة الممنوحة لإخلاء المواقع، مضيفا ان وفدا من أصحاب الورش سيحدد موعدا لتوحيد المواقف.يشار الى أن بلدية القطيف وزعت بيانات إقرار على أصحاب الورش تتضمن طلب استئجار أرض في مخطط أبومعن الصناعي، حيث يشمل الإقرار التعهد بإنشاء ورشة على الأرض المخصصة لصاحب الورشة بعد اختيار القرعة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض، بالاضافة للتعهد بإغلاق الورشة خلال الفترة نفسها.