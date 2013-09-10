الحملة الأمنية الموسعة بسيناء تسفرعن مقتل 9 وضبط 10 في يومها الثالث

أكدت مصادر أمنية أن حصيلة الحملة الأمنية الموسعة جنوب الشيخ زويد ورفح فى اليوم الثالث بلغت 9 قتلى وضبط 10 آخرين من العناصر المسلحة .

> وأضافت المصادر أنه تم أيضا تدمير 210 عشة و 76 منزلا يختبىء بها المسلحون و11 عربة مسلحة و4 موتوسيكلات يستخدمها المسلحون فى مهاجمة الأكمنة والمقرات الأمنية إلى جانب 4 سيارات وقود وعدد 3 لوحات معدنية لسيارات وعدد 4 مخازن أسلحة وذخائر ومنصة صواريخ وكميات من الصاج لتصنيع الصواريخ وبودرة اشتعال سريع وبندقيتين آليتين وعدد 15 خزينة سلاح وشريط ذخيرة متعدد وخزينة مسدس فارغة ومكبس مخدرات .

> كما تم ضبط أفرول عسكرى ومخلة ميرى تابعة لحماس وكيسين كمبيوتر وعدد 10 جوازات سفر .

> يأتى ذلك فى اطار العمليات العسكرية الموسعة التى تقوم بها المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة والأمن المركزى مدعومة بغطاء جوى مكثف من الهليكوبتر المسلح لتنفيذ أكبر عملية أمنية فى شمال سيناء لمهاجمة الأوكار والبؤر الإرهابية والقبض على العناصر التكفيرية المسلحة والخارجين عن القانون بقرى مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح .

> ويذكر أنه تم أمس وأمس الأول قتل واصابة عدد من العناصر وضبط أعداد أخرى منهم وكميات من الأسلحة .. الى جانب تدمير عدد من العشش ومخازن الأسلحة والذخيرة وضبط كميات منها .. فى اطار تلك العمليات .