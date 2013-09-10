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موظفو "المجالس المتخصصة" يرسلون مذكرة للرئيس لتعيين مشرفا عاما

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موظفو "المجالس المتخصصة" يرسلون مذكرة للرئيس لتعيين مشرفا عاما موظفو "المجالس المتخصصة" يرسلون مذكرة للرئيس لتعيين مشرفا عاما

أرسل العاملون بالمجالس القومية المتخصصة مذكرة للرئيس المؤقت عدلى منصور، يطالبون فيها بتعيين مشرفا عاما لهم، وإقالة المستشار أحمد رضوان القائم بأعمال المشرف العام.

وأكد بعض العاملين فى المجالس القومية والذين يزيد عددهم عن 100 موظف، فى رسالتهم للرئيس المؤقت، أنهم يعانون من عدم وجود مشرفا لهم منذ رحيل المشرف السابق كمال الشاذلى فى نوفمبر من عام2010، ليظلوا طوال ما يقرب من 3 سنوات بدون مشرف، يلتفت لأمور المجالس ويطورها ويرعى مطالب العاملين بها.

المجالس القومية المتخصصة التى تتكون من أربعة مجالس، هى المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية، والمجلس القومى للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا، والمجلس القومى للآداب والفنون والإعلام، والمجلس القومى للخدمات والتنمية الاجتماعية.

وكان عدد من العاملين أكدوا على تعسف القائم بأعمال المجالس ضدهم، ومنها محاولته خصم نصف شهر من راتبهم لغيابهم أثناء فض اعتصامات رابعة، وهى الأيام التى لم يتمكن فيها الموظفون من الوصول لعملهم، خاصة مع قرب محيط المجالس بقصر الاتحادية وقصر القبة، مما أدى لتصاعد الأزمة بين الموظفين والقائم بأعمال المشرف العام.

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مصر 365