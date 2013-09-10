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«فلسطيني سوري» وراء محاولة هجرة غير شرعية لـ76 شخصًا بمصيف بلطيم

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«فلسطيني سوري» وراء محاولة هجرة غير شرعية لـ76 شخصًا بمصيف بلطيم «فلسطيني سوري» وراء محاولة هجرة غير شرعية لـ76 شخصًا بمصيف بلطيم
كشفت تحريات الجهات الأمنية بكفر الشيخ أن محاولة الهجرة غير الشرعية التي تمت، الأحد، عن طريق مصيف بلطيم من خلال مراكب صيد إلى إيطاليا وراءها شخص «فلسطيني سوري» الجنسية. كانت معلومات وردت لضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة البرلس والجهات الأمنية المعنية، فجر الأحد، بتواجد مجموعة من الأشخاص من جنسيات أجنبية، على شاطئ الزهراء بمنطقة مصيف بلطيم، ويعتزمون التسلل إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض. توجهت مأمورية أسفرت عن ضبط عدد 76 شخصًا من مختلف الجنسيات «56 فلسطينيًا- 16 سوريًا- 3 أردنيين- إماراتي» بعضهم له إقامة بالبلاد، وضبط بحوزة أحدهم ويدعى «إبراهيم.ع.ع» «فلسطيني سوري» الجنسية كشفًا بأسمائهم، ومبالغ مالية «9973 دولارًا و4150 يورو» وبحوزة الباقين «19500 ليرة سورية و43678 دولارًا و10240 يورو و20 جنيهًا إسترلينيًا» وبمناقشة المضبوطين، اعترفوا مقررين اتفاقهم مع «إبراهيم» على تسهيل تسفيرهم بمعرفة آخر، لم يحددوا اسمه كاملاً، باستخدام مركب صيد و3 زوديك مطاطي، نظير مبلغ ثلاثة آلاف دولار من كل منهم. كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص والتحري في الواقعة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة وإدارة الأمن الوطني، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3351/2013 إداري مركز البرلس، وجارٍ العرض على النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية.

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