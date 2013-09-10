ولى أمر سباح عالمى يناشد وزير الشباب بمنحه درجاته الحقيقية فى البطولة

ناشد ولى أمر السباح محمد الحسن محمد بطل العالم فى بطولة العالم للناشئين بالنمسا يوليو 2012 فى سباق تتابع 4×3ك.م، وزير الشباب بتعديل درجات نجله من بطولة الجمهورية إلى بطولة عالمية، حيث حصل على المركز الرابع، وحينما تقدم للحصول على درجات الحافز الرياضى باعتباره رابع عالم، والتى هى عبارة عن 20 درجة وفقاً للائحة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، فوجئ بالاتحاد ووزارة الرياضة تحتسب له 8 درجات فقط بدلاً من 20، مع العلم بأن بطولة الجمهورية هى التى يستحق عنها السباحون 8 درجات عن المركز الرابع.

وقال لـ"اليوم السابع": ما حدث هو خطأ فى تسجيل البيانات ببطولة جمهورية بدلاً من بطولة عالم مع الأخذ فى الاعتبار أن السباح حاصل على الثانوية العامة لهذا العام، وفى أمس الحاجة لدرجات التفوق الرياضى.