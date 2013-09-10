غداً..مؤتمر اتحاد طلاب جامعة طنطا لرفض الضبطية القضائية

وجه مجلس اتحاد طلاب جامعة طنطا دعوته لأعضاء المؤتمر العام "أمين وأمين مساعد كليات الجامعة"، وممثلى الحركات الطلابية للاجتماع فى المؤتمر العام لرفض الضبطية القضائية.

وذكرت الدعوة أن الاجتماع مفتوح بأحد قاعات كلية الطب، والنقاش مفتوح لجميع الاقتراحات من أعضاء المؤتمر العام والحركات الطلابية، وبعدها اجتماع مغلق لمجلس اتحاد جامعة طنطا والأمناء والأمناء مساعدى الكليات لصياغة الموقف الرسمى للمؤتمر العام،

> ثم إعلان القرارات على جميع الحضور ووسائل الإعلام.

كان اتحاد طلاب جامعة طنطا قد أصدر بياناً أعرب فيه رفضهم التام لقرار الضبطية القضائية، معتبرين ذلك وصاية غير مبررة، وأعلنوا عن رفضهم التام لهذه الإجراءات والقرارات التعسفية التى تعيق حرية العمل الطلابى الحر.