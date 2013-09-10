أهالى وادى القمر بالإسكندرية يطالبون بتطوير شارع السد العالى

يعيش سكان وادى القمر غرب إسكندرية بمنطقة الشركات فى معاناة بسبب عدم رصف شارع السد العالى (مدخل الطريق الدولى) مطالبين بتطوير الشارع .

وأشاروا فى استغاثتهم لـ"اليوم السابع" أن ذلك الشارع الذى أصبحوا يطلقون عليه شارع الموت من هول ما يعانون من كوارث وأزمات، تؤدى غالبا لشلل مرورى تام على الرغم من أن هذا الشارع هو الشريان الرئيسى لأهالى وادى القمر بخلاف أنه الطريق الرئيسى لوصول العمال بالشركات البترولية والاسمنت والملاحات ومنطقة غرب إسكندرية.

كان اللواء مجدى إسماعيل مدير إدارة مرور الإسكندرية، قد صرح بأنه قد تم التنسيق بشأن منطقة مثلث الشركات مع دوران وادى القمر، مع الشركات المتواجدة فى المنطقة ومع إدارة المرور بالمحافظة من أجل إصلاح الطريق بهذه المنطقة الحيوية وقد تم بالفعل البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى وذلك لتسوية الطريق بالسن (الظلط الصغير) وأنه ستتم بعدها مرحلة الأسفلت تيسيراً على المواطنين وحلاً لمشكلة الاختناق المرورى بالمنطقة.