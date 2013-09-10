أخبار عاجلة

مساء الأنوار: تعرف على تفاصيل رحلة إيناسيو "المدير الفني الجديد للزمالك" إلى القاهرة وموعد الوصول -
مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي -
مساء الأنوار: مداخلة سمير حلبية - رئيس النادي المصري عقب الفوز على إنبي -
مساء الأنوار: إيهاب جلال .. مورينيو الدوري المصري -
ماذا قال الكاسير لاشرف بن عياد بعد مباراة برشلونة وغرناطة -
قعدة رجالة | الحلقة الـ 11 الموسم الأول | نجمة الغناء الشعبي " بوسي " | الحلقة كاملة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يوجه تحية خاصة لـ حسام حسن والنادي المصري -
تصريح الكاسير بعد مباراة برشلونة وغرناطة 4-1 -
مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: الأيام القادمة ستشهد انفراجة في القضية الفلسطينية -
برلماني: تعديلات قانون السلطة القضائية لا تستهدف قاضي «تيران وصنافير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أهالى وادى القمر بالإسكندرية يطالبون بتطوير شارع السد العالى

Google+ Print
أهالى وادى القمر بالإسكندرية يطالبون بتطوير شارع السد العالى أهالى وادى القمر بالإسكندرية يطالبون بتطوير شارع السد العالى

يعيش سكان وادى القمر غرب إسكندرية بمنطقة الشركات فى معاناة بسبب عدم رصف شارع السد العالى (مدخل الطريق الدولى) مطالبين بتطوير الشارع .

وأشاروا فى استغاثتهم لـ"اليوم السابع" أن ذلك الشارع الذى أصبحوا يطلقون عليه شارع الموت من هول ما يعانون من كوارث وأزمات، تؤدى غالبا لشلل مرورى تام على الرغم من أن هذا الشارع هو الشريان الرئيسى لأهالى وادى القمر بخلاف أنه الطريق الرئيسى لوصول العمال بالشركات البترولية والاسمنت والملاحات ومنطقة غرب إسكندرية.

كان اللواء مجدى إسماعيل مدير إدارة مرور الإسكندرية، قد صرح بأنه قد تم التنسيق بشأن منطقة مثلث الشركات مع دوران وادى القمر، مع الشركات المتواجدة فى المنطقة ومع إدارة المرور بالمحافظة من أجل إصلاح الطريق بهذه المنطقة الحيوية وقد تم بالفعل البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى وذلك لتسوية الطريق بالسن (الظلط الصغير) وأنه ستتم بعدها مرحلة الأسفلت تيسيراً على المواطنين وحلاً لمشكلة الاختناق المرورى بالمنطقة.

1.jpg

G522e862defd5c.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365