اجتماع طلابى بجامعة قناة السويس لمناقشة الضبطية القضائية

قال أحمد صبرى رئيس اتحاد طلاب كلية الهندسة جامعة قناة السويس،إن رؤساء اتحادات طلاب كليات جامعة قناة السويس سيعقدون اجتماعا اليوم، لمناقشة قرار وزير التعليم العالى الدكتور حسام عيسى، منح الضبطية القضائية لإداريى الأمن بالجامعات، مضيفا أن الاجتماع سيخرج ببيان يوضح رأى اتحاد الطلاب فى قرار الوزير.

وقال صبرى : توقيت منح الضبطية القضائية للأمن الجامعى يثير تخوفات حول النوايا، ونحن نحتاج إلى تدخل أمنى قوى للحد من حالات الاعتداء على الطلاب.

وكانت جامعة قناة السويس، قد شهدت حالات من الانفلات الأمنى، وتعرض ما يقرب من 27 طالبا للاعتداء أمام الحرم الجامعى ومدينة الطلاب خلال العام الماضى، وتعرضت معامل الكليات للسرقة، مما جعل الطلاب يخرجون فى مسيرات للمطالبة لمنح الأمن المدنى بالجامعة صفة الضبطية القضائية للتعامل مع المخربين.