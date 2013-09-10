فرضية إخلاء في إسكان «قوى الأمن»

سعاد الشمراني (الرياض)

نفذ مستشفى قوى الأمن بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر صباح أمس فرضية إخلاء وهمي لأحد إسكاناتها وذلك بسبب حريق في إحدى الشقق بالدور الأول بحضور مدير الدفاع المدني بمركز الملز الرائد بجاد مترك ومساعد مدير الدفاع المدني المقدم فواز السبيعي ومساعد المدير العام لإدارة الشؤون الفنية بالهلال الأحمر مازن الغامدي.وفور تلقي غرفة القيادة والسيطرة البلاغ، انتقلت 3 فرق للدفاع المدني بالإضافة إلى إشارة إخلاء و3 فرق إسناد وسيارة تجهيزات بالإضافة إلى أربع فرق إسعاف وتدخل سريع وفرقة ميدانية للموقع حيث تم إخلاء فوق 250 شخصا وتم إخلاء مجموعة كبيرة منهم عن طريق الرافعة من السطح ونتج عن الحادث 4 إصابات فرضية تم التعامل معها بمهارة واقتدار ونقلت بواسطة إسعافات الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى قوى الأمن.وعقب الفرضية، اجتمع أفراد الهلال الأحمر والدفاع المدني لمناقشة ما تم في الإخلاء ومناقشة الأعمال التي تتطلب تقديم كافة الخدمات للمواطنين في الإطفاء والإنقاذ والإسعاف والتعامل مع الحالات.