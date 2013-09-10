نزيلات «الأمل» يتجولن في نادي الجولف

سعاد الشمراني (الرياض)

نظم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض رحلة ترفيهية لنزيلاته بالأقسام النفسية لنادي «ديراب» للجولف وذلك ضمن الأنشطة التي يقوم بها قسم الترفيه النسائي بالمجمع.وقد تجولت النزيلات على مرافق النادي ومنها اسطبل الخيول وزيارة المعرض الخاص بالنادي والاستمتاع بالمسطحات الخضراء والمناظر الخلابة داخل النادي، وتناول وجبة الإفطار التي قام بإعدادها قسم التغذية في المجمع وذلك حرصا من الفريق العلاجي وقسم التغذية على تناول الوجبات المخصصة للنزيلات والتي تتناسب مع حالتهن الصحية والحرص على تلافي التداخلات الدوائية غير المرغوبة مع الغذاء حيث يتم تحديد الوجبات الغذائية من قبل متخصصين في التغذية العلاجية داخل المجمع وبما يهدف ليكون هذا الغذاء صحي ومفيد. ورافق النزيلات خلال الرحلة أعضاء الفريق العلاجي وأخصائيات الترفيه بالمجمع اللواتي قدمن شكرهن وتقديرهن للقائمين على النادي لتسهيل دخول النزيلات والاستمتاع بالبرامج التي أعدت لهن داخله ومن ذلك برامج المسابقات الترفيهية والثقافية مما كان له الأثر الإيجابي في نفوسهن، كما قدمن شكرهن لإدارة المجمع لما يقومون به من دعم للأنشطة الترفيهية لنزلاء ونزيلات المجمع والذي يعود أثره على النزيلات ونجاح البرامج العلاجية والتأهيلية. وفي نهاية الزيارة أبدى القائمون على النادي استعدادهم لدعم كافة الأنشطة والبرامج التي يقدمها المجمع لنزلائه داخل النادي خدمة منهم لهذه الفئة من المرضى متمنين لهم الشفاء العاجل.