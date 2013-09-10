مناقشة مستجدات التصوير التشخيصي للعيون

مريم الصغير (الرياض)
افتتح أمس في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المؤتمر الثاني في التصوير التشخيصي لطب وأمراض العيون.وأوضح الدكتور عبدالإله بن عباد الطويرقي المدير العام التنفيذي للمستشفى (راعي الحفل)، أن المؤتمر يهدف إلى تطوير أداء ومهارات الكادر الطبي والفني المشارك في عملية التشخيص والعلاج، حيث يستضيف متحدثين محليين وعالميين من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة من استشاريي عيون وأشعة أعصاب لمناقشة آخر ما توصلت إليه وسائل التصوير التشخيصي لأمراض العيون.وبين أن المستشفى ومنذ إنشائه دأب على إقامة المؤتمرات الطبية والندوات للرفع من قدرات مقدمي الخدمة في كافة المجالات وتبادل الخبرات مع المختصين والاستفادة منهم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، ونظرا لأهمية الأجهزة التشخيصية في تشخيص وعلاج المرضى فقد واصل المستشفى تطوير وتحديث وسائل التشخيص والعلاج ومن ضمنها أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير العيني الطبقي والأشعة فوق الصوتية وغيرها، للتوصل الى التشخيص الدقيق للمرضى.بدورها بينت رئيسة اللجنة العلمية تهاني عمير القحطاني أن التصوير التشخيصي يشهد تقنيات حديثة تعتبر من الأدوات المهمة التي ساعدت في تشخيص وعلاج العديد من أمراض العيون في مراحلها المبكرة، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر الوحيد المتخصص الذي يدمج بين أحدث التقنيات والتطبيقات للتصوير التشخيصي، ويتضمن حلقة علمية لمناقشة كيفية تشخيص أمراض العيون بإستخدام وسائل التصوير التشخيصي الحديثة، إضافة إلى عقد ورشة عمل في تقنيات التصوير العيني الصوتي باستخدام أحدث الأجهزة. وفي الختام كرم د. الطويرقي الداعمين والجهات الراعية والمنظمة للمؤتمر وتجول في المعرض المصاحب.