بحث الخطة الدراسية للمعاهد العلمية

خالد العصيمي (الدوادمي)

ناقشت اللجنة العامة للمعاهد العلمية في اجتماعها الثالث برئاسة وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود لشؤون المعاهد العلمية الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن، الخطة الدراسية للمعاهد العلمية وعددا من القضايا التربوية والتعليمية.ودرست اللجنة ما عرض عليها من مقترحات لمديري الإدارات العامة في وكالة المعاهد العلمية حول تعديل أو إضافة لبعض الإجراءات التنفيذية التي تتعامل معها حاليا، ونظرت في مدى النجاح المتحقق في تطبيق الخطط الاستراتيجية السنوية والفصلية لكل إدارة من إدارات الوكالة التنفيذية ومعاهدها العلمية ومدى تكاملها مع الخطط العامة للجامعة والتطلعات المستقبلية لكل إدارة أو معهد ووضع سير العمل الحالي لها، كما نظرت في الخطة الدراسية للفصل الدراسي الحالي والآلية المستخدمة في تنفيذها في المعاهد العلمية.وأكد الدكتور الميمن أن المعاهد لديها القدرة والكفاءة العلمية للجمع بين الأصالة والمعاصرة مع المحافظة على الثوابت والأسس التي ميزت المعاهد العلمية منذ إنشائها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، عام 1370هـ وحتى اليوم، حيث وصل عددها إلى ما يقرب من 70 معهدا في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها.